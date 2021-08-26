Греф предсказал стабилизацию цен на жилье в ближайшее время

Глава Сбера Герман Греф предсказал, что цены на жилье стабилизируются в ближайшей перспективе. Такие ожидания он выразил в интервью телеканалу «Россия-1».

Такие образом он ответил на вопрос, каким образом продление льготной семейной ипотеки и распространение ее на семьи с одним ребенком отразится на рынке жилья. Председатель правления банка отметил, что ситуация в России абсолютно рыночная, поскольку снижение спроса привело к снижению цен. В последние два года количество вводимой в эксплуатацию недвижимости упало, однако строительные компании адаптировались к ситуации.

По словам Грефа, рост спроса по ипотеке произошло за счет льготных программ, которые были приняты в 2020 году. Он назвал это правильным решением, которое поддержало и граждан, и строительную отрасль. На фоне произошедшего падения рост цен составил в среднем 17-20 процентов, уточнил глава Сбера.

«Какой прогноз сейчас. Очень много жилья закладывается, и будет большое предложение на рынке. Часть льгот по ипотеке отменена, поэтому спрос упал. Скорее всего, цены на рынке будут находить свой новый баланс. Я не вижу большого потенциала для роста цен на жилье, скорее всего, даже наоборот он немножечко должен стабилизироваться и припасть», — пояснил Греф.

Он добавил, что очень важным инструментом является сохранение льготной ипотеки для семей с детьми. По его мнению, это необходимо и важно развивать в будущем, поддерживать. Глава Сбера заключил, что при стабилизации или при падении цен на недвижимость эта мера будет сильно востребована.

Ранее в июле Сбербанк в полтора раза снизил первоначальный взнос сразу по трем жилищным программам. Изменения коснулись программ кредитования по приобретению как готового, так и строящегося жилья. Воспользоваться этой мерой смогут клиенты, которые не получают зарплату на карту Сбербанка, но смогли подтвердить свою занятость и доход. Ипотечная ставка для них составит 10 процентов вместо 15 процентов.