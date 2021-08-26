В России вырос средний срок ипотечных кредитов

Средний срок ипотечных кредитов в первом полугодии 2021-го года значительно вырос по сравнению с тем же периодом 2020-го. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Банка России.

Так, соответствующие показатели достигли 20,9 года для новостроек и 20 лет для вторичного жилья. Как пояснили в ЦБ, такая тенденция появилась в 2016 году (тогда значения не превышали 15 лет и 14,8 года соответственно), а в 2021-м усилилась за счет увеличения ипотечных ставок: с ростом срока кредита заемщики снижали ежемесячный платеж, компенсируя таким образом подорожание жилья, отмечает газета.

Кроме того, выросли и сроки кредитования по автозаймам — с 3,8 года до 4,5 года, по потребительским необеспеченным ссудам или займам наличными - с 3,5 года до почти 3,9 года.

Собеседник издания, глава «Эквифакса» Олег Лагуткин отметил, что более длинный заем несет большие риски невозврата, есть опасность, что со временем уровень доходов может упасть, тогда выплачивать кредит станет слишком тяжело.

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