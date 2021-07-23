Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов

Сбербанк в полтора раза снизил первоначальный взнос сразу по трём жилищным программам. Об этом говорится на сайте кредитной организации.

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Изменения коснулись программ кредитования по приобретению как готового, так строящегося жилья. Воспользоваться этой мерой смогут клиенты, которые не получают зарплату на карту Сбербанка, но смогли подтвердить свою занятость и доход. Ипотечная ставка для них составит 10 процентов вместо 15 процентов.

«Мы стараемся максимально улучшить условия нашей ипотеки. И особое внимание уделяем первоначальному взносу, ведь для многих его размер критически важен», — заявил ректор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.

Он отметил, что снижение взноса в полтора раза — ощутимая мера поддержки, которая поможет тысячам клиентов как можно раньше решить давно назревший жилищный вопрос.

Ранее сообщалось, что Сбер присоединится к президентской акции по поддержке семей с детьми. Сбер подарит родителям детей, получивших на любую карту Сбербанка от государства 10 000 рублей, еще 2000 рублей и другие подарки. Всем, кто подаст заявление на выплату с указанием реквизитов карты СберБанка, после получения выплаты смогут оформить подписку на СберПрайм на три месяца всего за один рубль.