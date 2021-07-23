Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов

Сбербанк в полтора раза снизил первоначальный взнос сразу по трём жилищным программам. Об этом говорится на сайте кредитной организации.
Изменения коснулись программ кредитования по приобретению как готового, так строящегося жилья. Воспользоваться этой мерой смогут клиенты, которые не получают зарплату на карту Сбербанка, но смогли подтвердить свою занятость и доход. Ипотечная ставка для них составит 10 процентов вместо 15 процентов.
«Мы стараемся максимально улучшить условия нашей ипотеки. И особое внимание уделяем первоначальному взносу, ведь для многих его размер критически важен», — заявил ректор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.
Он отметил, что снижение взноса в полтора раза — ощутимая мера поддержки, которая поможет тысячам клиентов как можно раньше решить давно назревший жилищный вопрос.
Ранее сообщалось, что Сбер присоединится к президентской акции по поддержке семей с детьми. Сбер подарит родителям детей, получивших на любую карту Сбербанка от государства 10 000 рублей, еще 2000 рублей и другие подарки. Всем, кто подаст заявление на выплату с указанием реквизитов карты СберБанка, после получения выплаты смогут оформить подписку на СберПрайм на три месяца всего за один рубль.