Оценена вероятность падения цен на квартиры в Москве

Спрос на жилую недвижимость в Москве снижается, но падение цен маловероятно. Такое мнение «Ленте.ру» высказала эксперт по рынку недвижимости Екатерина Сивова. По ее наблюдениям, интерес в покупке квартир в столице демонстрирует отрицательную динамику несколько месяцев подряд.

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На первичном рынке количество запросов снижается два месяца подряд, уточнила Сивова. В июне 2021-го по отношению к маю снижение было на 12 процентов, а в июле к июню — минус 1 процент. На вторичном рынке спрос падает уже четыре месяца подряд, то есть начиная с апреля. Только в июне, по оценке специалиста, спрос на столичную «вторичку» сократился по отношению к маю на 17 процентов.

При этом нет факторов, которые говорили бы о том, что рынок жилья ждет снижения цен, заявила эксперт. Власти активно пытаются поддержать строителей с помощью различных мер. Одной из таких мер Сивова назвала продление семейной ипотеки.

«Давать прогноз о том, что будет с рынком недвижимости, сейчас сложно, но, пожалуй, единственное, в чем можно быть уверенным, это то, что цены на жилье падать не будут», — заключила специалист.

Ранее эксперты предупредили москвичей о стагнации рынка жилья. Она становится все более вероятной, так как ипотека дорожает, а банки поднимают процентные ставки по вкладам.