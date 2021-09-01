Россияне массово скупили недвижимость в одной стране

За семь месяцев 2021-го россияне приобрели в Турции недвижимости на 19,5 миллиарда рублей

С начала 2021 года россияне потратили на недвижимость в Турции около 19,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении портала Turk.Estate, поступившем в редакцию «Ленты.ру». Всего за этот период они купили там почти 1,8 тысячи объектов.

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Как отмечают аналитики, иностранцы проявляют массовый интерес к турецкой недвижимости, при этом по количеству сделок, заключаемых с негражданами, Россия устойчиво входит в топ-3 стран, опережая Китай, Германию, Афганистан и Казахстан. Так, только в июле россияне купили в Турции 365 объектов недвижимости — в два раза больше, чем в июле 2020-го (тогда было заключено 154 сделки).

В 2021 году средний бюджет «иностранных» сделок на рынке недвижимости Турции достиг 150 тысяч долларов США или 11,1 миллиона рублей, подсчитали специалисты. «Таким образом, в июле 2021-го россияне потратили на приобретение жилья в Турции около 4 миллиардов рублей. При этом за прошедшие семь месяцев наши соотечественники, учитывая данные о средней величине иностранных сделок с жильем, потратили 19,46 миллиарда рублей», — заключают эксперты.

Ранее стало известно, что за шесть месяцев 2021 года, с января по июнь, российский спрос на инвестиционную недвижимость в Турции резко — на 45 процентов — вырос (по сравнению с показателем за аналогичный период 2020-го). Наибольшим спросом у инвесторов пользуются лоты в курортных регионах. Среди них особняком стоит провинция Анталья.

