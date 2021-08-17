Россияне нашли способ заработать в Турции

За шесть месяцев 2021 года, с января по июнь, российский спрос на инвестиционную недвижимость в Турции резко — на 45 процентов — вырос (по сравнению с показателем за аналогичный период 2020-го). Об этом свидетельствуют данные портала Turk.Estate, предоставленные «Ленте.ру».

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Только в июне текущего года количество запросов на покупку инвестиционных объектов в Турции со стороны россиян увеличилось на семь процентов по сравнению с маем и на 82,5 процента по сравнению с июнем 2020-го, сообщили специалисты. По их наблюдениям, у людей, нашедших в турецкой недвижимости способ заработать, наибольшим спросом пользуются лоты в курортных регионах. Среди них особняком стоит провинция Анталья.

Россияне активно интересуются вторичными квартирами, расположенными в шаговой доступности от Средиземного моря. По информации Turk.Estate, в настоящее время самая доступная готовая квартира в шаговой доступности от моря продается в Турции за 5,22 миллиона рублей — это объект площадью 60 квадратных метров. Квартира расположена в районе Оба в провинции Анталья. Лот передается новому хозяину с отделкой «под ключ» и встроенной кухней. Расстояние до моря — 400 метров.

Ранее сообщалось, что только в период с января по апрель 2021-го россияне потратили на приобретение недвижимости в Турции почти пять миллиардов рублей. Ежемесячно российские граждане покупают в стране сотни квартир, домов и прочих объектов.