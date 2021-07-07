В России назвали способ снизить цены на жилье

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов в беседе с URA.RU назвал способ снизить цены на жилье в России.

По словам политика, государство должно продавать землю застройщикам по контрактной цене и создавать конкуренцию на строительном рынке. Абрамов отметил, что без конкуренции компании смогли при появлении спроса продать объекты по завышенной цене, хотя ранее их никто не хотел покупать.

Кроме того, необходимо вкладываться в развитие инфраструктуры и продавать земельные участки под строительство с условием контрактной цены. «Комплексное освоение должно приводить к уменьшению стоимости квадратного метра жилья», — считает сенатор. По его мнению, за бюджетные средства необходимо строить электросети, водопровод, а застройщики будут участвовать в аукционе.

Абрамов подчеркнул, что сегодня рост стоимости жилья опережает льготные программы по ипотеке. Он подчеркнул, что не помнит случая, когда недвижимость дешевела, поэтому необходимо сразу реагировать на необоснованный рост цен.

Ранее выяснилось, что по цене новой однокомнатной квартиры в Москве можно купить полноценное жилье в Турции, Словакии, Новой Зеландии и ряде других стран. В мае средняя стоимость «однушек» в столичных новостройках массового сегмента впервые превысила 10 миллионов рублей, подсчитали эксперты.