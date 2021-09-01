Москва переполнилась маленькими квартирами

В Москве отследили тенденцию к росту числа квартир маленькой площади. О переизбытке малогабаритного жилья в столице 1 сентября сообщила исполнительный директор фонда «Институт экономики города» Татьяна Полиди в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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Эксперт пояснила, что в последние десять лет в Москве замечено сокращение средней площади квартир в новостройках от 70 до 50 квадратных метров. По прогнозу фонда, ситуация может измениться в обратную сторону уже в ближайшее время из-за роста спроса на более просторное жилье. Рынок первичной недвижимости будет продвигать проекты односемейных домов, таунхаусов и новыми объектами в пригороде, считает Полиди.

«У нас сформирован избыток малогабаритных жилищных форматов. Нужны более просторные квартиры и другие типы жилья. В агломерациях, в том числе московской, практически отсутствует профессиональный девелопмент в индивидуальных домах и домах блокированной застройки. В области мы строим многоэтажные дома с маленькими квартирами, что редкость в мире», — отметила представитель фонда.

Полиди добавила, что в Москве наблюдается невысокая обеспеченность жильем, около 20 «квадратов» на человека. По России средний показатель находится на уровне 25, в Европе — 45, а в США — 70 квадратных метров.

Ранее специалисты портала «Мир квартир» составили рейтинг городов России по росту цен на маленькие квартиры за последний год. Аналитики выяснили, что с августа 2020-го сильнее всего подорожало малогабаритное жилье в Сочи (на 78,3 процента), в Севастополе (на 43,9 процента) и в Калининграде (плюс 39 процентов).