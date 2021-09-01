Названы московские районы-лидеры по росту числа квартир в продаже

Лидерами по увеличению числа доступных предложений для покупки недвижимости в новостройках Старой Москвы стали три района. По данным аналитиков ЦИАН, наибольший прирост количества квартир в продаже с начала 2021 года зафиксирован на Якиманке, в Москворечье-Сабурово и Южнопортовом районе. Данные приводит РБК.

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За последние восемь месяцев объем предложения заметнее всего увеличился на Якиманке, к августу прирост составил 1513 процентов по сравнению с началом года. В районе доступны для покупки 242 объекта на первичном рынке недвижимости, подметили эксперты. На второй позиции рейтинга районов Старой Москвы — Москворечье-Сабурово, где доступны для приобретения 466 лотов (скачок предложения составил 1507 процентов). Третье место у района Южнопортовый, где продается 654 квартиры в новостройках — на 1047 процентов больше, чем в январе.

«За счет эффекта низкой базы появление в продаже даже одного небольшого ЖК может привести к такой ярко выраженной динамике, как произошло, например, в районе Якиманка — в начале года в продаже было всего 15 лотов, а после старта продаж в нескольких корпусах ЖК "Лаврушинский" в июле 2021 года объем предложения увеличился до 242 квартир. Аналогичная ситуация и в Москворечье-Сабурово, и в Марьиной Роще, и в других районах», — пояснил глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Ранее столичные риелторы назвали места в столице, где с января 2021 года жилье на первичном рынке оказалось наиболее востребованным. В агентстве Est-a-Tet выяснили, что наибольшее число сделок по покупке квартир в новостройках зарегистрировали в Юго-Восточном, Северном и Западном административных округах.