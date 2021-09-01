В России началась гаражная амнистия

Закон о гаражной амнистии вступил в силу в России 1 сентября 2021 года

В России 1 сентября 2021 года началась гаражная амнистия — вступил в силу соответствующий закон, подписанный президентом Владимиром Путиным в апреле. Полный текст документа опубликован на интернет-портале правовой информации.

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Согласно закону, российские автолюбители в течение пяти лет смогут бесплатно и в упрощенном порядке оформить в собственность свои гаражи и землю под ними. Речь идет исключительно о строениях, возведенных до 30 декабря 2004 года, когда вступил в силу Градостроительный кодекс. При этом такие гаражи должны располагаться на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Упрощенный порядок предполагает, что для регистрации постройки владельцам необходимо написать заявление и получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Их также освободили от самостоятельной постановки объекта на кадастровый учет — этим будет заниматься орган государственной власти или орган местного самоуправления.

Подтвердить свои права на гараж можно, представив договоры о подключении объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, договоры об уплате коммунальных услуг в связи с использованием гаража или иные документы. Участвовать в гаражной амнистии смогут и наследники, и те, кто приобрел гараж у первого и последующих владельцев.

Гаражная амнистия схожа с дачной, которая упростила порядок оформления собственности на дачные постройки. Она была очень востребована у жителей — за 14 лет в упрощенном порядке было оформлено более 10 миллионов дач, земельных участков и садовых домов. Предполагается, что гаражная амнистия будет действовать до 2026 года.