Названы самые популярные районы Москвы по покупке жилья в новостройке

Стали известны наиболее востребованные места Москвы по числу договоров участия в долевом строительстве на первичном рынке. Самыми популярными для приобретения квартиры в новостройке стали районы в Юго-Восточном, Северном и Западном административных округах. Оценку ситуации с московской недвижимостью приводит РБК со ссылкой на исследование агентства Est-a-Tet.

По данным аналитиков, с января по июль 2021 года лидером по покупкам жилья в строящихся домах стал Юго-Восточный АО. Там за семь месяцев было заключено девять тысяч договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), что составляет 21,4 процента от общего количества в рассматриваемом сегменте жилья в округах старой Москвы.

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На втором месте оказался Северный АО с 6,4 тысячи договоров (15,2 процента от общего числа сделок). На третьем — Западный округ, где с января приобрели 6,1 объектов недвижимости по ДДУ (14,6 процента). Всего на первичном рынке недвижимости в пределах старой Москвы, по данным Est-a-Tet, с начала 2021 года зарегистрировали 42 тысячи договоров участия в долевом строительстве.

«Юго-Восточный округ пользуется большим спросом благодаря более низким по сравнению с другими округами бюджетом, а также широкой линейке предложения. В ЮВАО представлены как бюджетные проекты комфорт-класса, так и проекты бизнес-класса», — пояснил глава департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев.

Ранее эксперты Est-a-Tet назвали минимальную цену на жилье в новостройках столицы. Компания «Метриум» также сообщила, на какой территории Москвы по итогам второго квартала сильнее всего подешевели квартиры. В тройке лидеров по падению стоимости нового жилья оказались Донской и Тимирязевский районы, а также Бирюлево Восточное.