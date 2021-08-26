Съемным квартирам в Сочи предложили присвоить звезды

Для квартир и домов с посуточной арендой в Сочи придумывают способ классификации. Для частного съемного жилья предлагают ввести систему оценки качества размещения гостей по примеру отелей, присваивая «звезды». Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой риелторов Краснодарского края.

Специалисты в области недвижимости отмечают, что в условиях повышенного спроса на внутренний туризм в пандемию коронавируса цены на квартиры в курортных городах также ползут вверх. В Ялте самый дорогой вариант на сутки обойдется в 55 тысяч рублей, а в Сочи аналогичное жилье на тот же срок будет стоить 50 тысяч рублей. Есть и варианты за 3,5-5 тысяч рублей в сутки. Но если первые предложения на рынке могут представлять из себя дома в нескольких шагах от моря и центра города, с собственным бассейном, охраной, парковкой, то бюджетные варианты лишены роскоши и все чаще не выдерживают в конкуренции за клиентов.

«Рынок сдачи квартир в Сочи уходит от "бабушек-дедушек", которые раньше стояли вдоль дороги к морю и ловили туристов у вокзалов с табличками "до моря 30 метров". В агентствах недвижимости создаются целые отделы по сдаче в аренду квартир туристам на сутки и на время отпуска. Они занимаются тем, что выступают официальными посредниками между собственниками и туристами. Причем на аренду "курортной квартиры" для отдыха всегда подписывается договор, ну и все "картинки" на сайте реальные. То есть те времена, когда в сети увидел шикарную квартиру, оплатил, а приехал в сарай — ушли в прошлое», — поделился риелтор Михаил Федоров.

В агентствах по недвижимости на Кубани высказываются о том, что рынок арендных квартир нужно привести в порядок по примеру классификации по статусу отелей, которая стала обязательной в России с 1 января 2021 года.

«Если человек захочет взять в аренду квартиру пять "звезд" — цена одна, три "звезды" — другая. Это в интересах гостей курортов. Также подобная система поможет вывести из тени людей, которые прикупили недвижимость в Сочи, чтобы нелегально зарабатывать на ее сдаче», — озвучила идею член гильдии риелторов Людмила Сергиенко.

В конце июля Ростуризм сообщил о создании комиссии, которая будет контролировать качество отечественных гостиниц. Предполагается, что специалисты будут принимать жалобы от населения по поводу цен и условий размещения.