В России начнут контролировать качество отелей

В Ростуризме создали комиссию, которая начала контролировать качество отечественных отелей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как заявила глава ведомства Зарина Догузова, комиссия будет отвечать на жалобы и обращения туристов по горячей линии и в социальных сетях.

Предполагается, что наибольшее количество жалоб коснется уровня сервиса и формирования цен на размещение. Также в Ростуризме напомнили, что сейчас в стране действует обязательная классификация отелей, предполагающая необходимый минимум услуг, которые предоставляют гостиницы каждой категории.

«Мы будем жестко следить за этим, инициировать проверки через аккредитованные организации, вплоть до лишения классификации», — подчеркнула Догузова и добавила, что обычно отельеры оперативно устраняют недостатки.

Ранее в июле по набережной Владивостока провели экскурсию на 60 тысяч человек в формате прямого эфира в социальных сетях. В ходе онлайн-мероприятия «Дальневосточная еда, закаты и море» зрители познакомились с местными гастрономическими брендами и стритфуд-заведениями.