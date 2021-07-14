Во Владивостоке провели экскурсию по набережной для 60 тысяч человек

Во Владивостоке провели онлайн-экскурсию по популярной набережной для 60 тысяч человек

Во Владивостоке в онлайн-режиме провели экскурсию по одной из популярных набережных города, к трансляции подключились более 60 тысяч человек. Об этом в среду, 14 июля, сообщается на официальном портале правительства Приморского края.

Прямой эфир под названием «Дальневосточная еда, закаты и море» прошел в рамках ежегодного сезонного проекта «Покажи Россию», который реализуется при поддержке Федерального агентства по туризму и социальной сети TikTok. В Приморье организатором трансляции также выступил Туристско-информационный центр (ТИЦ) края.

«Туристско-информационный центр Приморского края активно использует все доступные возможности для продвижения региона. Трансляции в социальных сетях интересны тем, что почти не требуют затрат и, главное, популярны среди молодежной аудитории — самой легкой на подъем и активной части населения», — пояснила директор приморского ТИЦ Ольга Гуревич.

В ходе онлайн-экскурсии ведущая эфира прогулялась по набережной пляжа Юбилейного и познакомила зрителей с местными гастрономическими брендами и стритфуд-заведениями. Также она ответила на вопросы участников трансляции о погоде и условиях отдыха в регионе.