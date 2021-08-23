Названы города России с самой дорогой посуточной арендой квартир

Россиянам назвали российские города, где аренда жилья на сутки обойдется дороже всего. Лидерами по доступности съемных квартир оказались Астрахань и Брянск, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу сервиса «Авито Недвижимость».

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В двух вышеуказанных городах самые дорогие квартиры будут стоить лишь 3,5 тысячи рублей в сутки. На первом месте по высоким расценкам на съем жилья Ялта — 55 тысяч рублей, далее Сочи, где за 50 тысяч рублей можно заселиться в лучшее жилье города, если оценивать его по стоимости.

Третье место в составленном рейтинге досталось Москве — снять самую дорогую квартиру здесь получится за 41 тысячу рублей (при средней стоимости посуточной аренды в столице на уровне 2,39 тысячи рублей), отмечают аналитики. В Севастополе и Санкт-Петербурге аналогичное жилье обойдется в 25 тысяч рублей.

«Как правило, по сравнению с отелем посуточная аренда жилья гораздо экономичнее. Тем более, с собственником квартиры зачастую можно договориться о скидке. Но объекты для посуточной аренды бывают очень разными: можно найти как очень скромные по цене варианты, так и роскошные и, соответственно, очень дорогие объекты, размещение в которых может стоить как аренда номера класса люкс в отеле, или даже больше», — пояснил ситуацию на рынке краткосрочной аренды Артем Кромочкин.

В конце июня в Москве аналитики Skolkovo Realty нашли около 200 квартир, которые сдавались дороже, чем за миллион в месяц. Самый дорогой вариант находился в районе Хамовники, квартиру площадью 435 квадратных метров предлагали в аренду за 7,3 миллиона рублей. На втором месте оказалось жилье в 936 «квадратов» за 3,7 миллиона рублей в месяц на территории Басманного района.

