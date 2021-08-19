Москвичам назвали районы с самыми подешевевшими новостройками

Подешевело жилье в новостройках Донского, Тимирязевского районов Москвы и в Южном Тушино

Названы районы старой Москвы с самыми подешевевшими квартирами в новостройках. Аналитику по итогам второго квартала приводит РБК со ссылкой на данные компании «Метриум».

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Заметнее всего потеряла в цене недвижимость в трех столичных районах. Средняя цена одного квадратного метра в Донском, занявшем первое место в рейтинге, снизилась с первого квартала на 16,8 процента до 261,2 тысячи рублей, сообщили эксперты.

Второе место у Тимирязевского района, где средняя цена за «квадрат» опустилась до 278,1 тысячи рублей, став на 1,4 процента меньше, чем в первом квартале. Третье место по стремительной дешевизне квартир в новостройках досталось району Бирюлево Восточное со стоимостью квадратного метра жилья на уровне 172,9 тысячи рублей (минус 0,2 процента). Аналитики связывают тенденцию с сокращением объема предложения на территории старой Москвы.

Не изменилась средняя стоимость квартир в новостройках в Южном Тушино (182,1 тысячи рублей по итогам первого и второго кварталов). Минимальное удорожание зафиксировали в Южном Бутово на территории Юго-Западного административного округа (плюс 0,4 процента, до 200,4 тысячи рублей за «квадрат»). При этом район все равно вошел в пятерку лидеров по минимальной стоимости нового жилья в столице.

В начале августа эксперты Est-a-Tet раскрыли минимальную цену на квартиры в новых домах столицы. Самое дешевое жилье риелторы нашли в комплексе «Подъемная 14» на востоке Москвы. За площадь в 11 квадратных метров покупателю придется отдать около 2,8 миллиона рублей.