Названы города Подмосковья с самыми дешевыми новостройками

Риелторы назвали города Подмосковья с самыми низкими ценами на новостройки. Результаты опроса публикует РИА Новости.

Самыми доступными оказались Новостройки в Электрогорске и Егорьевске. Там один квадратный метр стоит меньше 50 тысяч рублей. По данным экспертов департамента проектного консалтинга Est-a-Tet​​​, в Электрогорске средняя цена «квадрата» сейчас составляет 40,6 тысячи рублей. В Егорьевске цена выше на 7,5 тысяч и составляет в среднем 48,1 тысячи.

За ними следуют городской округ Богородский, где один «метр» стоит 63,3 тысячи, Серпухов (65,8 тысячи) и Шатура (70 тысяч).

В пределах 30 километров от МКАД, по словам главного аналитика компании «Миэль» Екатерины Бережновой, также можно найти квартиры, в которых стоимость квадратного метра не будет превышать 100 тысяч рублей. К примеру, в Щелково, Ивантеевке, Химках и Лыткарино минимальная стоимость квадратного метра в среднем составляет 95 тысяч рублей.

Чаще встречаются квартиры в ценовом диапазоне от 100 до 150 тысяч рублей за один квадратный метр. В Балашихе, Люберцах и королеве один «квадрат» будет стоить 115 тысяч рублей. А в Мытищах, Видном, Реутове и Одинцове — обойдется в 125 тысяч.

Ранее аналитики сообщили о подорожании аренды жилья в России. По данным ЦИАН, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в 16 крупнейших российских городах в начале августа составила 16,5 тысячи рублей в месяц, двухкомнатной — 22,4 тысячи рублей