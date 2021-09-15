Россиян предупредили о росте мошенничества в Telegram

В Telegram выявили массовое распространение фишинговых сообщений с использованием банковских брендов. Об этом сообщают «Известия».

Цель подобных сообщений — выманивание денег у пользователей. Россиянам предлагают ввести платежные реквизиты или перечислить деньги. Эксперты предупреждают, что к основным схемам относятся акции за получение бонусов при прохождении опросов, корпоративные порталы по сбору данных о сотрудниках, единоразовые выплаты, а также предложения инвестировать средства. Для регистрации на фишинговом сайте просят ввести номер карты банка и подтвердить кодом из SMS.

Как отмечают финансисты, росту атак злоумышленников способствует слабая модерация и размещение непроверенной информации. Мошенники покупают фейковую рекламу, выходя на многомиллионную аудиторию популярных каналов, уточнил старший вице-президент банка ВТБ Никита Чугунов. При этом зачастую социальные сети и мессенджеры не несут ответственности за размещение рекламы, добавил он. К тому моменту, как пост будет заблокирован, люди уже успевают передать мошенникам свои данные и потерять деньги.

Ранее стало известно, что в банковских чат-ботах обнаружили уязвимости, которые могут позволить мошенникам переводить денежные средства без ведома клиентов.