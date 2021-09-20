Россиянам назвали способ обезопасить себя от онлайн-мошенников

Обезопасить себя от онлайн-мошенников можно, заблокировав банковские приложения и возможность получить доступ к личному кабинету через браузер на компьютере, заявил эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий, передает радио Sputnik.

Как отметил эксперт, мошенники часто пытаются получить онлайн-доступы к счетам пользователей. По мнению специалиста, полностью обезопасить себя от этого вида мошенничества можно, удалив банковские приложения и доступ к личному кабинету через браузер на компьютере. Можно отказаться от этих опций в банке. Тогда никто не сможет осуществлять операции от имени владельца. Многие финансовые учреждения разрешают своим клиентам делать определенные счета недоступным извне. «Допускаются операции по нему только из отделения, то есть при физическом присутствии человека», — назвал эксперт секрет защиты денег россиянам.

Так как чаще всего от рук онлайн-мошенников страдают пожилые люди, им могут помочь дети или внуки. В этом случае близким пенсионера нужно обратиться в банк по доверенности. Эксперт посоветовал оставлять онлайн-доступ только к тому счету, которым человек постоянно пользуется. На него можно положить небольшую сумму денег. «Другой счет или, может быть, вклад, должен быть недоступен извне. С ним нужно работать, только физически посещая филиал банка», — добавил он. Можно оставить возможность пополнять счет удаленно, предупредив банк о том, что снятие или перевод по нему будут недоступны.

Ранее сотовые операторы нашли способ избавиться от телефонных мошенников, подключая к борьбе искусственный интеллект. Системы могут распознавать злоумышленников в ходе разговора с потенциальной жертвой и предупреждать об этом вызываемых абонентов.