Россиянам назвали способ избежать мошенничества с займами на их имя

Эксперт проекта «За права заемщиков» Общероссийского народного фронта (ОНФ) Александра Пожарская заявила, что мошенники умеют оформлять онлайн-займы на имя россиян без их ведома. Финансист рассказала, как защитить себя от злоумышленников, передает радио Sputnik.

Специалист рассказала, что мошенники находят паспортные данные россиян в сети, а заявках на займы указывают серые телефонные номера, не принадлежащие конкретному владельцу. Верификация в таком случае происходит посредством простой электронной подписи – СМС с кодом.

Пожарская назвала способ избежать махинаций с личными данными. Эксперт призвала регулярно отслеживать кредитную историю, чтобы не позволить мошенникам оформить займ на имя россиян.

«Люди, которые не следят за своей кредитной историей, не видят, что там появляются займы, к которым они не имеют отношения. Для многих бывает сюрпризом, когда их разворачивают на границе или когда они получают судебный приказ о взыскании долга», — подчеркнула финансист.

Представитель проекта «За права заемщиков» объяснила, что бесплатно можно проверять кредитную историю раз в полгода, что достаточно. При наличии особых опасений у человека Пожарская посоветовала обратиться за платной помощью в бюро кредитных историй.

«Также у крупнейших банков есть кредитный рейтинг, за ним можно следить бесплатно и постоянно. Если рейтинг изменился, но человек не оформлял никакие заявки, это сигнал, что нужно проверить историю», — объяснила специалист.

При появлении кредитной истории, в которой сами россияне непричастны, стоит незамедлительно сообщить об этом в полицию.

Ранее россиян научили избавляться от оформленного на них чужого кредита. Для этого следует доказать недействительность подписи, поставленной в договоре.