Россияне набрали рекордное за всю историю количество автокредитов

Интерес россиян к автокредитам достиг исторического максимума в этом году, заявил «Известиям» гендиректор «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ) Артур Александрович.
За восемь месяцев года россияне набрали 562 тысячи автокредитов, что на 34,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рекордными по росту автокредитования оказались апрель и май. По сравнению с весной 2020 года количество займов на покупку машины в апреле взлетело на 511 процентов, а в мае — на 136 процентов. Однако в июле-августе выдача стала снижаться.
За год средний размер автокредита увеличился на 30 процентов, отметили в ОКБ. В августе средний размер взятого займа достиг 1,1 миллиона рублей. «Теперь у меньшего числа потребителей есть возможность купить машину на сбережения. Кроме того, рост доли кредитных автомобилей обусловлен их дефицитом, дилеры стараются продать имеющиеся у них машины как можно дороже за счет навязывания дополнительного оборудования, а также продажей автомобилей в кредит, чтобы заработать на комиссии», — объяснил Александрович.
При этом в России зафиксирован рекордный рост ранней просроченной задолженности по автокредитам. В июне она подскочила на 53 процента (до 617 миллионов рублей). Между тем программа льготного автокредитования не будет возобновлена минимум до конца 2021 года, заявил ранее глава Минпромторга Денис Мантуров.