Россияне набрали рекордное за всю историю количество автокредитов

Интерес россиян к автокредитам достиг исторического максимума в этом году, заявил «Известиям» гендиректор «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ) Артур Александрович.

Материалы по теме Почти даром Запад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам? Заряженный враг У Илона Маска появился мощный соперник. Конкурент Tesla покоряет мир и стоит миллиарды

За восемь месяцев года россияне набрали 562 тысячи автокредитов, что на 34,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рекордными по росту автокредитования оказались апрель и май. По сравнению с весной 2020 года количество займов на покупку машины в апреле взлетело на 511 процентов, а в мае — на 136 процентов. Однако в июле-августе выдача стала снижаться.

За год средний размер автокредита увеличился на 30 процентов, отметили в ОКБ. В августе средний размер взятого займа достиг 1,1 миллиона рублей. «Теперь у меньшего числа потребителей есть возможность купить машину на сбережения. Кроме того, рост доли кредитных автомобилей обусловлен их дефицитом, дилеры стараются продать имеющиеся у них машины как можно дороже за счет навязывания дополнительного оборудования, а также продажей автомобилей в кредит, чтобы заработать на комиссии», — объяснил Александрович.

При этом в России зафиксирован рекордный рост ранней просроченной задолженности по автокредитам. В июне она подскочила на 53 процента (до 617 миллионов рублей). Между тем программа льготного автокредитования не будет возобновлена минимум до конца 2021 года, заявил ранее глава Минпромторга Денис Мантуров.