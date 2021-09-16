Финансист научил россиян брать кредиты на самых выгодных условиях

Руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский научил россиян брать кредит на самых выгодных условиях. Он рассказал агентству «Прайм», как получить лучшие условия по кредиту.
В качестве банка первого выбора для займа финансист посоветовал рассмотреть зарплатный банк. Своим зарплатным клиентам кредитные организации предлагают либо пониженную на один-два процента ставку, либо скидку на страховку.
По словам эксперта, главным образом влияют три параметра: качество кредитной истории, уровень дохода и долговой нагрузки. Однако можно компенсировать негативную оценку по одним параметрам через позитивную оценку других критериев. Крамарский посоветовал предоставлять реальные контакты и сведения об уровне доходов, а также месте работы.
«Банки обращают внимание на качество кредитной истории. Когда в истории есть просрочки выплат по займам, реструктуризация, информация о банкротстве — все вместе или даже что-то одно из вышеперечисленного ухудшает кредитную историю. Таким заемщикам банки либо отказывают в выдаче новых займов, либо предлагают очень высокий процент, поскольку считают сделку рискованной», — сказал финансист.
Кроме того, банки смотрят на частые запросы кредитной истории, наличие займов в МФО и кредитную историю в таких организациях. Эксперт призвал также не допускать появления долгов по ЖКХ, сотовой связи и штрафам, так как банки могут обращать внимание и на эти параметры.
Ранее доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко назвала срок, за который кредитор имеет право взыскать задолженность с заемщика: стандартный срок исковой давности составляет три года. Однако, согласно статье 199 Гражданского кодекса Российской Федерации, кредитор имеет право подать заявление в суд на заемщика и после истечения данного срока.