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Финансист научил россиян брать кредиты на самых выгодных условиях

Финансист Крамарский: на выгодные условия по кредиту влияют три параметра
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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский научил россиян брать кредит на самых выгодных условиях. Он рассказал агентству «Прайм», как получить лучшие условия по кредиту.

В качестве банка первого выбора для займа финансист посоветовал рассмотреть зарплатный банк. Своим зарплатным клиентам кредитные организации предлагают либо пониженную на один-два процента ставку, либо скидку на страховку.

По словам эксперта, главным образом влияют три параметра: качество кредитной истории, уровень дохода и долговой нагрузки. Однако можно компенсировать негативную оценку по одним параметрам через позитивную оценку других критериев. Крамарский посоветовал предоставлять реальные контакты и сведения об уровне доходов, а также месте работы.

«Банки обращают внимание на качество кредитной истории. Когда в истории есть просрочки выплат по займам, реструктуризация, информация о банкротстве — все вместе или даже что-то одно из вышеперечисленного ухудшает кредитную историю. Таким заемщикам банки либо отказывают в выдаче новых займов, либо предлагают очень высокий процент, поскольку считают сделку рискованной», — сказал финансист.

Кроме того, банки смотрят на частые запросы кредитной истории, наличие займов в МФО и кредитную историю в таких организациях. Эксперт призвал также не допускать появления долгов по ЖКХ, сотовой связи и штрафам, так как банки могут обращать внимание и на эти параметры.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко назвала срок, за который кредитор имеет право взыскать задолженность с заемщика: стандартный срок исковой давности составляет три года. Однако, согласно статье 199 Гражданского кодекса Российской Федерации, кредитор имеет право подать заявление в суд на заемщика и после истечения данного срока.

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