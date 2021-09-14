Назван возможный срок взыскания кредитором долгов с заемщика

Доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко назвала срок, за который кредитор имеет право взыскать задолженность с заемщика. Она рассказала агентству «Прайм», что стандартный срок исковой давности составляет три года.

«Тем не менее, согласно статье 199 Гражданского кодекса Российской Федерации, кредитор имеет право подать заявление в суд на заемщика и после истечения данного срока. Поэтому заемщик до вынесения решения суда должен заявить об истечении данного срока», — пояснила она.

Более того, исковую давность по долгам могут рассчитать не по всему кредиту, а по отдельным его частям, из-за того, что кредит может погашаться не целостным платежом, внесением периодических взносов. Исходя из этого, срок давности будет вычисляться по каждому периодическому платежу, сказала эксперт.

Также по кредиту начисляются пени и неустойки, плюс штрафы, которые также могут быть взысканы кредитором. Карпенко предупредила, что порой кредиторы специально забывают напомнить должнику о его просрочках по кредиту, поскольку это ведет к накоплению его штрафов и пеней, которые можно будет взыскать через суд в течение срока исковой давности.

Кроме того, возможны ситуации, когда течение срока исковой давности прерывается на срок до шести месяцев.

Ранее стало известно, что Верховный суд России запретил банкам блокировать алименты на счетах должников. В ВС заявили, что алименты относятся к защищенным выплатам, которые нельзя забрать в счет долга.