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В России выросло число долгов по кредитным картам

«Коммерсантъ»: число кредитных карт с долгами выросло до 2,6 миллиона штук
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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Общее число кредитных карт с долгами выросло в России по итогам августа до 2,6 миллиона штук и достигло максимума с 2019 года. Об этом говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эвифакс», пишет «Коммерсантъ». С начала года прирост составил 200 тысяч штук.

По данным бюро, на конец августа в России выпущено 41,1 миллиона кредитных карт. Эксперты называют причиной роста долгов специфику продукта — опросы показали, что почти половина клиентов (45 процентов) допустит просрочки в первую очередь по кредитке. В статистике коллекторов кредитные карты занимают 30 процентов от общего числа договоров, хотя в 2019 году этот показатель составлял 20 процентов. Средний лимит по карте — 100 тысяч рублей. Банкиры считают проблему временной, решить которую поможет скоринг, то есть более жесткая система оценки заемщика.

Несмотря на отрицательную динамику среди пользователей кредитных карт, общая задолженность по кредитам не растет. По данным на конец августа, россияне взяли 72 миллиона кредитов, из которых просрочены семь миллионов. В целом платежеспособность населения возвращается на уровень, позволяющий выполнять обязательства перед банками.

В конце августа бюро кредитных историй ОКБ сообщило о росте популярности кредиток среди молодого населения. За первые семь месяцев 2021 года клиенты в возрасте от 18 до 20 лет получили 120,4 тысячи кредитных карт, что в 2,9 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий лимит по этим картам вырос в 3,2 раза — до 2,9 миллиарда рублей. Почти девять процентов молодых заемщиков не укладываются в льготный период в первый год использования карты.

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