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Россиянам дали советы по выбору кредитной карты

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Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

При выборе кредитной карты нужно обращать внимание на срок льготного беспроцентного периода, стоимость обслуживания карты, размер предлагаемого лимита и доступные бонусы и кешбэки. Такие советы дал менеджер по кредитным продуктам «Сравни.ру» Владимир Сляднев в разговоре с РИА Новости.

По данным компании, сейчас ставки по кредитке варьируются от 6 до 34 процентов в зависимости от ее условий. Россиянам также следует обращать внимание на стоимость других услуг — например, снятие денег или пополнение счета, за что некоторые банки берут большую комиссию. Сляднев также предложил сравнивать сроки льготного периода, когда можно пользоваться средствами по кредитке бесплатно: самые большие грейс-периоды по кредитным картам составляют 1115 дней.

Эксперт считает, что самый выгодный вариант — это кредитка с большим грейс-периодом, бонусами и кешбэком. Однако даже с выгодной картой нужно жестко контролировать свои расходы.

Согласно данным бюро кредитных историй «Эквифакс», россияне стали чаще уходить в минус по банковским картам с овердрафтом. В годовом выражении доля этого вида задолженности увеличилась в 3,4 раза — до 639,5 миллиарда рублей. По мнению экспертов, на смену овердрафту пришли кредитные карты, поэтому со временем этот продукт исчезнет с рынка.

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