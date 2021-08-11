Сотрудница банка раскрыла россиянам неочевидные способы защиты карты

Сотрудница «Россельхозбанка» Юлия Деменюк раскрыла россиянам неочевидные способы защиты банковской карты. Она рассказала о дополнительном факторе защиты в интервью радио Sputnik.

Сотрудница напомнила, что главные параметры безопасности — CVV-код и коды подтверждения из СМС, однако владелец также может воспользоваться подписью на карте.

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По ее словам, многие забывают сделать подпись и годами пользуются картой с чистым белым прямоугольником. Однако, когда человек лично расплачивается на кассе, подпись выполняет роль одного из инструментов защиты и проверки личности.

«Физическая подпись на банковской карте — важный параметр, который позволяет при любой спорной ситуации кассиру или торговой точке сравнить ту подпись, которая есть на карте, с подписью, которую вас могут попросить оставить на соответствующем чеке. Это требование остается и будет оставаться как дополнительный вариант верификации, что это именно ваша карточка. Это дополнительная верификация на случай достаточно большой покупки или если невозможно подтвердить другие данные по держателю», — уточнила Деменюк.

Специалист призвала использовать в том числе дополнительные факторы идентификации платежа: отпечаток пальца или дополнительный push-код.

Согласно данным бюро кредитных историй «Эквифакс», россияне стали чаще уходить в минус по банковским картам с овердрафтом. В годовом выражении доля этого вида задолженности увеличилась в 3,4 раза — до 639,5 миллиарда рублей. По мнению экспертов, на смену овердрафту пришли кредитные карты, поэтому со временем этот продукт исчезнет с рынка.