В России предложили воспитывать патриотов с помощью банковских карт

Первый вице-президент Российского фонда мира, руководитель мониторингового центра «Безопасность 2.0» Елена Сутормина обратилась к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением в обязательном порядке наносить российский триколор на все банковские карты, выпускаемые в стране. Об этом со ссылкой на копию письма сообщает «Газета.ру».
Она подчеркнула, что темы воспитания патриотизма, сохранения самобытности и традиционных духовно-нравственных ценностей стали определяющими в общественном пространстве.
Эти идеи, по словам Суторминой, разделяет подавляющее большинство граждан страны. Именно поэтому чрезвычайно необходимо продвигать данную тематику в различных сферах общественной и гражданской жизни. Карты с триколором, заключила общественница, помогут гражданам России «идентифицировать себя со своей Родиной».
Какого размера должен быть государственный флаг на карте и следует ли Центробанку утверждать дизайн всех карт коммерческих банков, Сутормина не указала. Однако отметила, что виртуальные карты должны попадать под общее регулирование.
Ранее сообщалось, что под запрет в России может попасть платежная система Samsung Pay. Арбитражный суд Москвы решил, что южнокорейский технологический гигант незаконно использует технологию, патент на которую принадлежит «Сквин СА». Речь в патенте идет о «способе для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца, которые связаны с помощью беспроводного подключения». Если решение не обжалуют, оно вступит в силу в конце августа.