В России спрогнозировали рост среднего лимита по кредитным картам

Эксперты бюро кредитных историй «Эквифакс» спрогнозировали рост среднего лимита по кредитным картам в России, к концу года он превысит 75 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным анатилитиков, в июне 2021 года показатель составил 71,7 тысячи рублей, что на два процента меньше, чем в предыдущем месяце и на 11,3 процента выше по сравнению с июнем 2020 года. В этом году средний установленный лимит по кредитным картам в течение текущего года находится на стабильно высоком диапазоне: от 68 до 74 тысяч рублей. По мнению экспертов, до конца года он вряд ли будет подвержен значительным колебаниям при отсутствии внешних шоков.

Как считают специалисты, на рост среднего лимита в основном повлияют кредиты заемщиков из городов федерального значения, где средний лимит по картам вплотную уже приблизился к 90 тысячам рублей и, вероятнее всего, продолжит рост.

Ранее независимый финансовый советник Наталья Смирнова рассказала про скрытые опасности кредитов. По ее словам, кредитную историю можно испортить, даже если заемщик считает, что точно в срок погашает долг. Специалист отметила, что люди часто не знают, нужно ли платить за обслуживание карты, а также неправильно рассчитывают срок льготного периода без процентов.