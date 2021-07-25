Россиянам назвали легальные способы платить меньше по кредиту

Чтобы получить минимальный процент по кредиту, необходимо предоставить банку все документы о своих доходах, а также в некоторых случаях отказываться от страхования. Такие легальные способы платить меньше по кредиту назвал директор по развитию банковского направления финансового супермаркета «Сравни.ру» Алексей Грибков, передает РИА Новости.

По мнению Грибкова, на ставку по кредиту сильно влияет пакет документов, которые подтверждают доход заемщика.

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«Кредиты по минимальному пакету документов, как правило, дороже. При этом в зарплатном банке нередко вам могут предложить ставку ниже, чем в других кредитных организациях. Это связано с тем, что такой банк видит все ежемесячные доходы клиента», — рассказал он.

Эксперт также посоветовал россиянам задуматься о целесообразности оформления страховки. По его словам, страховка невыгодна, если кредит берется на небольшую сумму или короткой срок. При таких условиях стоит отказаться от страхования, что уменьшит сумму переплаты. При оформлении кредита на длительный срок страховка, наоборот, будет полезна.

Ранее коммерческий директор компании-застройщика «TEN Девелопмент» Владимир Щеколдин раскрыл способ сильно сэкономить на ипотеке. По словам эксперта, есть два способа сэкономить: первый — при любых возможностях гасить ипотеку досрочно. Второй важный момент — если снижаются ставки или есть выгодное предложение по рефинансированию ипотеки — немедленно перекредитоваться.