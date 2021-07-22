Россиянам рассказали о новых уловках страховых компаний

В Центробанке рассказали россиянам о новых уловках страховых компаний. Представители таких фирм научились не возвращать заемщикам часть страховой премии при досрочном погашении кредита. В ЦБ уже потребовали, чтобы компании отказались от такой практики, сообщают «Известия».

Регулятор рассказал, что ему регулярно приходят сообщения от потребителей финансовых услуг: те жалуются, что при досрочном погашении потребкредита им не возвращают часть страховой премии. При этом с сентября 2020 года действуют изменения, которые обязывают страховые компании это делать.

Центробанк зафиксировал случаи, при которых с заемщиками оформляли договор страхования, который предполагает несколько страховых рисков. Когда россияне досрочно погашают кредит и обращаются за возвратом части уплаченной страховой премии, им возвращают только связанные с рисками средства, служащие «целям обеспечения исполнения обязательств по договору потребительского кредита (займа)…».

В пресс-службе регулятора отметили, что жалобы на неприемлемые практики стали поступать c начала 2021 года: с момента, когда гражданам начали отказывать в возврате премии после досрочного погашения кредитов по договорам страхования, заключенным по новым правилам.

Ранее страховщики захотели доступа к системе видеонаблюдения Москвы. Таким образом они планируют эффективнее выявлять мошенничества и урегулировать спорные страховые случаи