Страховщики захотели доступа к системе видеонаблюдения Москвы

Крупные страховые компании хотят получить доступ к системе интеллектуального видеонаблюдения в Москве. Как сообщает газета «Коммерсантъ», таким образом они хотят эффективнее выявлять мошенничества и урегулировать спорные страховые случаи. За доступ к системе, которая обходится столице в девять миллиардов рублей в год, фирмы готовы заплатить. Сейчас ведутся переговоры с городским департаментом информационных технологий.

Источник издания указал, что доступ к камерам нужен, в частности, для решения сложных споров, например, во время аварий на придомовых территориях. В перспективе страховщики хотели бы получить доступ к программному комплексу (АПК) «Безопасный город», который постепенно запускается по всей стране. «Прямой доступ страховщиков к камерам — это огромная нагрузка на инфраструктуру, высокий риск нарушения работы на стороне ЦОДД и ДИТ», — предупредил директор по развитию бизнеса Softline в нацпроекте «Цифровая экономика» Сергей Сошников. Генеральный конструктор АПК «Безопасный город» Оксана Якимюк в свою очередь подчеркнула, что данные систем мониторинга должны быть эффективным инструментом для госслужб, а пытаться монетизировать эти данные недопустимо.

Раннее в ноябре стало известно, что московские власти решили усилить безопасность передачи данных из городской системы распознавания лиц в МВД и другие силовые структуры. На криптографическую защиту информации и контроль пользователей системы готовы выделить почти 240 миллионов рублей.