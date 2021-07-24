Аналитики раскрыли число получивших налоговый вычет россиян

Треть россиян, которые купили квартиру в ипотеку за последние пять лет, до сих пор не воспользовались налоговым вычетом. Эти данные раскрыли аналитики из Райффайзенбанка, пишет РИА Новости.

Большая часть из тех, кто так и не получил вычет (41 процент опрошенных) рассказали, что не могут найти на это время. 31 процент опрошенных считает, что время подавать документы еще не настало. Еще 12 процентов объяснили, что не платят налоги из-за «серой» зарплаты и не имеют права на вычет, а 8 процентов россиян даже не знали о такой возможности.

При этом почти 13 процентов оформивших налоговый вычет сразу получили всю сумму. В опросе участвовали более одной тысячи человек из семи городов-миллионников — в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга.

20 июля эксперты Райффайзенбанка рассказали, что лишь 17 процентов ипотечных заемщиков в России знают о возможности получения двух налоговых вычетов при покупке квартиры в кредит. Налоговыми вычетами с покупки недвижимости и оплаты процентов по жилищному кредиту можно воспользоваться только один раз в жизни, подав документы только за три последних года.