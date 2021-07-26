Российские банки получили максимальную прибыль

За первые шесть месяцев текущего года прибыль российских банков достигла 1,2 триллиона рублей, что стало историческим максимумом за этот период. Такая информация содержится в докладе Банка России «О развитии банковского сектора».

Предыдущий рекорд составлял триллион рублей, его финансовые организации достигли в первой половине 2019 года. Год назад они получили только 630 миллиардов прибыли.

При этом во втором квартале 2021 года доходы банков ускорили рост — 621 миллиард рублей против 578 миллиарда за первые три месяца. Как отмечает регулятор, если не случится непредвиденных событий, по итогам года прибыль российских банков достигнет или превысит два триллиона рублей.

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Максимизация доходов связана с несколькими факторами. Во-первых, кредитные организации резко сократили отчисления в резервы под кредитные потери, во-вторых, увеличили чистый процентный доход и чистый комиссионный доход.

Отдельно регулятор выделил такой фактор, как рост розничного кредитования, который значительно выше, чем скорость роста номинальных доходов населения. При этом в ЦБ назвали проблемой тот факт, что рост связан не с приходом новых клиентов, а с увеличением нагрузки на существующих, то есть речь идет о перекредитовании для возвращения долгов.

Ипотечное кредитование за полгода выросло на 13,9 процента, потребительское — на 9,8 процента, кредитование малого и среднего бизнеса — на 15,6 процента. Директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов указал, что регулятор уже поднял микронадбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, но в ближайшее время будут рассмотрены новые меры по сдерживанию кредитования.

Ранее Центробанк ответил на письмо крупнейших банков по поводу модели регулирования экосистем. В ЦБ опровергли опасения, что изменение нормативов приведут к массовому закрытию отделений в небольших городах, а большинство кредитных не потянут новые требования по капиталу.