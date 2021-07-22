Российские банки предупредили ЦБ о массовом закрытии отделений

Главы крупнейших российских банков отреагировали на перспективу нового регулирования экосистем, которое в настоящее время обсуждает Центробанк. В письме главе регулятора Эльвире Набиуллиной они предупредили, что изменение требований может привести к массовому закрытию отделений в небольших городах, сообщает РБК.

Под письмом подписались глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин, предправления Газпромбанка Андрей Акимов, предправления банка «Открытие» Михаил Задорнов и президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский.

Предложения ЦБ, о которых стало известно 23 июня, направлены в первую очередь на банки, активно развивающие собственные экосистемы — в России это Сбер, ВТБ и Тинькофф банк. Однако регулятор признавал, что изменения затронут всех участников рынка.

Речь идет об ужесточении регулирования так называемых иммобилизованных активов банков (вложения в недвижимость или землю, доли в непрофильных компаниях и другие сторонние активы, к которым можно отнести и экосистемы). Как правило, банки получают их, когда забирают залог у неплатежеспособных заемщиков.

Центробанк предложил к 2023 году установить планку на долю вложений в такие активы относительно совокупного капитала банка. Уровень будет рассчитываться на основании специальных коэффициентов и к 2025-2027 годам должен будет вписаться в сумму не более 30 процентов от капитала банка.

В противном случае скорректированную стоимость актива начнут вычитать из капитала. А это уже грозит неисполнением нормативов. Как указывается в письме, в настоящее время 190 из 377 банков, которые удалось проверить на соответствие нормативам, не вписываются в предлагаемые требования.

В результате 46 банков не потянут порог достаточности капитала Н1.0, а 66, в том числе два системно значимых, не смогут выполнить норматив с учетом надбавок. Более 5 процентов капитала потеряют 58 банков, большая часть из которых находится в регионах. В результате сильнее всего пострадают кредитные организации с развитой сетью филиалов. Чтобы подстроиться под новые условия, банкам придется закрывать отделения.

Кроме того, в новых условиях банкам придется стать строже к заемщикам, а также чаще идти на уничтожение предприятий, чем заниматься восстановлением их деятельности. Такие изменения скажутся и на кредитовании реального сектора экономики. Для инновационного бизнеса заметно вырастут ставки по кредитам, поскольку банки больше не смогут входить в капитал.

