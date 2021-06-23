Банкам захотели помешать тратиться на экосистемы

Центральный банк России предлагает ввести лимит на траты банков на развитие экосистем, следует из доклада регулятора. Банкам хотят помешать неограниченно вкладываться в так называемые иммобилизованные активы (ИА), не создающие, в отличие от кредитов, требований по возврату денежных средств. Речь, помимо прочего, может идти также об инвестициях в операционные компании, IT-инфраструктуру, программное обеспечение, непрофильное имущество.

Сейчас банки наращивают вложения в ИА, развивая собственные экосистемы, и это в перспективе может негативно сказаться на их финансовой устойчивости и в целом на финансовой стабильности, говорится в докладе. Для регуляции возникающих рисков Центробанк видит несколько путей, однако самым сбалансированным считает введение лимита в 30 процентов от совокупного капитала.

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Подобные ограничения, считают в ЦБ, позволят банкам «развивать новые сервисы и инвестировать в адекватном размере, а также будут стимулировать банки не накапливать ИА, а, наоборот, продавать их для высвобождения лимита». Вводить лимит предлагается поэтапно, последовательно снижая его в течение пяти лет.

В докладе указывается, что наиболее активно из всех российских банков свою экосистему сейчас развивает Сбер. При этом нефинансовые сервисы занимают незначительную долю в его операционном доходе, но ее планируют увеличить с нынешних менее, чем 5 до 20-30 процентов. Кроме Сбера, Центробанк выделил также активность ВТБ и банка «Тинькофф», отметив также, что последний «относительно мало инвестирует в нефинансовые компании для формирования экосистемы».

При этом у развивающих экосистемы банков есть преимущества перед технологическими компаниями, которые тоже имеют подобные амбиции, отмечает ЦБ. Так, финансовые учреждения могут привлекать средства на счета и вклады и уже располагают значительной информацией о клиентах благодаря обязательной идентификации.

Вопросы регулирования экосистем на российском рынке в Центральном банке поднимают не впервые. В апреле Банк России выпустил доклад, посвященный основным тенденциям развития таких комплексных организаций и их влиянию на экономику.

В мае замглавы Центробанка Сергей Швецов призывал небольшие российские компании «покусывать» экосистемы крупных холдингов.

В Сбере, активность которого в сфере построения экосистемы отметил ЦБ, в свою очередь считают неправильным, чтобы на рынке возник некий «монстр», который стал бы единственным выбором для потребителей. Сам банк, говорил первый зампред правления Лев Хасис, работает в условиях очень жесткой конкуренции. «Сбер, инвестируя в развитие небанковских сервисов, конечно, ни на секунду не забывает, что является банком, который должен соответствовать всем нормативам ликвидности и надежности»,— отмечал он.