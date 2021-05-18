В России призвали «покусывать» экосистемы крупных компаний

Замглавы Центробанка (ЦБ) Сергей Швецов призвал небольшие российские компании «покусывать» экосистемы крупных холдингов. Слова чиновника приводит РБК.

«Должны быть компании, которые активно покусывают лидеров, пытаясь занять свое место, продвигая новые идеи, новое качество продукта, любя своего потребителя и тем самым толкая развитие вперед», — отметил Швецов.

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Также, по его словам, властям разных стран следует ограничивать присутствие на национальном рынке глобальных игроков, поощряя развитие местных компаний и сервисов.

Клиенты должны иметь возможность переходить из одной экосистемы в другую, отметил Швецов, добавив, что единственным сдерживающим фактором должна стать привязанность человека к интерфейсу конкретных сервисов.

Отмечается, что в апреле глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор разрабатывает новые требования для экосистем, которые должны будут сделать их более открытыми, а доступ к платформам будут получать конкурирующие поставщики товаров и услуг.