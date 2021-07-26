Центробанк опроверг массовое закрытие отделений банков

Банк России ответил на письмо крупнейших банков, которые выступили против предложенной модели регулирования экосистем. В ЦБ опровергли предположение, что правила приведут к массовому закрытию отделений в небольших городах, а большинство кредитных организаций не впишутся в новые нормативы, пишет «Российская газета».

В пресс-службе регулятора называли оценку рисков банками некорректной и отказались говорить о негативных последствиях. Более того, представитель ЦБ подчеркнул, что филиальная сеть не только не пострадает, но и получит положительный эффект.

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По его словам, кредитные организации в своих расчетах использовали неподтвержденные вводные по коэффициентам, исходили из базового капитала вместо общего, делали расчет в конкретном моменте, хотя предложения предполагают пятилетний переходный период. В ЦБ полагают, что все банки в перспективе выдержат нормативы с учетом нового регулирования.

При этом в регуляторе признали, что финансовым организациям придется избавляться от части иммобилизованных активов (вложения в недвижимость или землю, доли в непрофильных компаниях и другие сторонние активы, к которым можно отнести и экосистемы), чтобы выполнить требования. Однако в ЦБ подчеркнули, что такая политика поспособствует снижению рисков.

С письмом в ЦБ по поводу предложения, о котором стало известно 23 июня, обратились глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин, предправления Газпромбанка Андрей Акимов, предправления банка «Открытие» Михаил Задорнов и президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский.

По их мнению, политика ЦБ приведет, помимо проблем у банков, к тому, что они станут значительно строже к заемщикам в реальном секторе экономики. То есть будут кредитовать предприятия на худших условиях, чаще идти на их уничтожения и избегать инновационного бизнеса. Ведь в случае проблем с ним в его капитал больше нельзя будет войти.