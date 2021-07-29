Средний чек по ипотеке в России достиг исторического максимума

В июне 2021 года средний чек по ипотечному кредиту в России в сравнении с показателем мая вырос на 6,3 процента. Показатель достиг нового исторического максимума в 3,25 миллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на исследование Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

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В сравнении с показателем начала 2021 года, когда средняя сумма ипотеки составила 2,8 миллиона рублей, июньское значение увеличилось на 16,2 процента. Относительно июня 2020 года показатель повысился на 31,3 процента.

Среди регионов лидером по средней сумме ипотечного кредита оказалась Москва с показателем в 7,1 миллиона рублей. Ниже расположились Московская область и Санкт-Петербург — 5,1 миллиона рублей и 4,5 миллиона рублей соответственно. В топ-5 также вошли Приморский край (чуть более четырех миллионов рублей) и Тульская область (3,3 миллиона рублей).

Двадцатку списка замкнули Саратовская область, Республика Татарстан, Ростовская и Воронежская области. В каждом из этих регионов размер среднего чека составил более 2,6 миллиона рублей. Эксперты НБКИ объяснили динамику «увеличением стоимости квадратного метра на фоне активной реализации программы льготной ипотеки».

Очередной исторический максимум был зафиксирован в марте 2021 года. Тогда средний чек по ипотеке в стране вырос на 0,3 процента и составил 3,14 миллиона рублей. Эксперты объяснили увеличение запуском соответствующих программ государственной поддержки.