Средний чек по ипотеке в России достиг исторического максимума

В марте 2021-го средний чек по ипотеке в России вырос на 0,3 процента, достигнув нового исторического максимума в 3,14 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

Эксперты объясняют рост рынка ипотечного кредитования запуском соответствующих программ государственной поддержки. С учетом сокращения программы льготной ипотеки средняя сумма жилищного кредита продолжит поступательный рост и может приблизиться к 3,3 миллиона рублей, прогнозируют они.

Ипотеку под 6,5 процента президент России Владимир Путин анонсировал в середине апреля 2020 года. Спустя пару дней российские банки запустили соответствующие кредитные продукты. В рамках льготной программы можно получить заем на покупку квартиры в новостройке под 6,5 процента годовых. Сниженная ставка действует в течение всего периода кредитования. Максимальная сумма ипотеки ограничена: в Москве и Санкт-Петербурге она составляет 12 миллионов рублей, в других регионах России — 6 миллионов рублей. Изначально программу планировали завершить 1 ноября 2020-го, но впоследствии ее продлили до 1 июля 2021 года.

В минувшем марте председатель Центробанка Эльвира Набиуллина назвала условие для дополнительного продления программы. По ее словам, льготную ипотеку можно не сворачивать максимум до конца 2021 года и только в регионах с низкими объемами ввода жилья.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru