В России установили новый ипотечный рекорд

В первом полугодии 2021 года в России установили рекорд по выдаче ипотечных кредитов

В первом полугодии 2021 года россияне оформили 936 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму почти 2,7 триллиона рублей. О новом рекорде на жилищном рынке сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Марата Хуснуллина.

Материалы по теме Лихие нулевые. Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений Их не остановить Квартиры в России опять подорожали. Что будет с ценами дальше?

В первом полугодии 2021 года выдача кредитов на жилье по сравнению с аналогичном периодом в 2020-м выросла на 44 процента в количественном выражении и на 74 процента в денежном. Россиянам выдали рекордное количество кредитов за всю историю ипотечного рынка страны.

Хуснуллин отметил, что комплекс государственных мер поддержал рынок ипотеки в трудный момент и спровоцировал устойчивый рост. «Он продолжается уже 14 месяцев подряд. За это время миллионы россиян смогли улучшить жилищные условия с помощью ипотеки. Причем 25-30 процентов из них купили жилье в новостройках», — отметил вице-премьер.

Ранее аналитики компании Frank RG провели исследование, в рамках которого выяснили, что в июне 2021 года жителям России выдали кредиты наличными на сумму в 622,9 миллиарда. Показатель стал максимальным за всю историю наблюдений, с 2014 года.