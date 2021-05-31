Размер ипотеки в России побил рекорд

В апреле 2021 года средний размер ипотеки в России побил исторический максимум, достигнув 3,06 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ), предоставленные «Ленте.ру».

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За месяц показатель повысился на 4,8 процента, а с января 2021 года — на 8,9 процента. В апреле 2020-го средний размер кредита на жилье достиг рекордные 2,37 миллиона рублей. В итоге за год он вырос почти на 30 процентов.

Среди 30 регионов — лидеров по объемам жилищного кредитования наибольшее увеличение среднего чека по ипотеке в сравнении с мартом 2021 года заметили в Ставропольском крае — показатель повысился на 17,2 процента. В лидерах также оказались Самарская и Воронежская области — повышение на 13 процентов и 11 процентов соответственно. Средний размер ипотеки увеличился на 7,6 процента в Иркутской и на 7,1 процента в Челябинской областях.

Аналитики также обратили внимание на снижение показателя — средний размер ипотечного кредита сократился в трех регионах. В Тульской области показатель уменьшился на 2,1 процента, а в Свердловской области и Приморском крае — на 0,5 процента и 0,2 процента соответственно.

В январе 2021 года НБКИ сообщили о новом рекордном размере ипотеки. В декабре 2020-го показатель достиг 2,81 миллиона рублей, что на 11 процентов больше, чем в декабре 2019-го. Самый большой средний размер кредита на жилье зафиксировали в Москве (6,07 миллиона рублей), Московской области (4,57 миллиона) и Санкт-Петербурге (3,71 миллиона).