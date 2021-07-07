Россияне набрали кредитов наличными на рекордную сумму

В июне жителям России выданы кредиты наличными на сумму в 622,9 миллиарда рублей, свидетельствуют данные экспресс-мониторинга рынка розничных банковских услуг Frank RG. Этот показатель стал максимальным за всю историю наблюдений, с 2014 года.

Всего розничных кредитов россияне набрали почти на 1,3 триллиона рублей, что практически совпадает с рекордом, установленным в апреле. Значительная часть приходится на ипотеку — в июне объем соответствующих займов достиг 551,2 миллиарда рублей, что также близко к апрельскому рекорду в 556,4 миллиарда рублей.

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Гендиректор Frank RG Юрий Грибанов считает, что рекорды надо объяснять сезонным фактором. «Это продолжение апрельского тренда: весна и лето — период, когда люди тратят деньги на ремонт, строительство, другие крупные покупки для дачи и дома, на отпуск», — пояснил он.

Кроме того, аналитики отмечают, что займы охотно выдавали сами банки, ожидая более жесткого регулирования с начала июля, когда ЦБ повысит надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. Способствовать рекорду могли и перспективы роста ставок — клиенты предпочитают брать деньги сейчас, не желая платить больше в будущем.

В мае, как показало предшествующее исследование Frank RG, банки выдали россиянам кредиты на общую сумму 1,14 триллиона рублей, несмотря на длинные выходные. Займы наличными тогда достигали 575,5 миллиарда рублей. По итогам 2020 года задолженность жителей страны по кредитам увеличилась на 13,4 процента и достигла рекордных 19,92 триллиона рублей, показали данные Общероссийского народного фронта (ОНФ).

