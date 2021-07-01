Юрист предупредила россиян о сложностях при получении кредита

Юрист, арбитражный управляющий Дина Зайцева предупредила в беседе с РИА Новости, что россияне могут столкнуться со сложностями при получении кредита в июле.

Так, эксперт напомнила, что Банк России ужесточает требования к заемщикам, ожидается рост ставки по льготной ипотеке, а также заканчивается действие некоторых мер господдержки, принятых во время пандемии. Кроме того, она рассказала, что сейчас скорость, с которой россияне набирают новые кредиты, существенно опережает рост доходов. Поэтому долговая нагрузка на граждан увеличивается, обновляя исторический максимум.

В связи с этим Банк России ужесточит регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов. «По таким ссудам надбавки к коэффициентам риска будут регулятором повышены, а резервы под них вырастут», — предупредила Зайцева.

Кроме того, 1 июля заканчивается срок действия мер поддержки, которые были приняты во время пандемии коронавируса. Среди них — рекомендации банкам о реструктуризации кредитов малому, среднему бизнесу, а также гражданам, пострадавшим от COVID-19.

Эксперт призвала россиян брать кредит лишь в случае, если он действительно необходим, а также объективно оценивать свои силы.

Ранее россиянам напомнили, что Центробанк вернул «доковидные» правила выдачи необеспеченных потребительских кредитов за счет повышения регулятором надбавки к коэффициентам риска по таким ссудам.