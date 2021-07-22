Москва побила рекорд по средней ипотеке перед обновлением госпрограммы

В июне перед обновлением госпрограммы Москва поставила рекорд по средней ипотеке, свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Эквифакс», пишет РБК. Средний чек по ипотечному кредитованию за первый месяц лета 2021 года вырос до рекордных 6,5 миллиона рублей, увеличившись по сравнению с маем на 400 тысяч.

Несмотря на то, что цены на жилье продолжали расти, заемщики спешили оформить займы. Средняя сумма ипотечного кредита в столичном регионе выросла на 6 процентов. Для сравнения: в конце 2020 года средняя сумма составляла 5,8 миллиона рублей. «Такой резкий рост среднего чека в Москве сопоставим, пожалуй, только с предновогодними рекордами», — объяснили в пресс-службе компании.

Средняя сумма ипотеки по России составила 3,44 миллиона рублей. Россияне разлюбили льготную ипотеку после ее перезапуска 1 июля. Процентная ставка выросла с 6,5 до 7 процентов. Больше всего упал спрос на льготную ипотеку в Московской области — снижение составило 60 процентов в июле. Несмотря на снижение числа заявок по льготной программе, застройщики чувствуют себя уверенно, отметил руководитель ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик.