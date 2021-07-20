Спрос на льготную ипотеку упал на 40-60 процентов в зависимости от региона. О своих подсчетах рассказали девелоперы на круглом столе, организованном порталом Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ.РФ), передает ТАСС.

Россияне разлюбили льготную ипотеку после ее перезапуска 1 июля. Процентная ставка выросла с 6,5 до 7 процентов, а сумма кредита снизилась до трех миллионов рублей, хотя до этого в столичном регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области была установлена планка в 12 миллионов, а в остальных регионах — в шесть миллионов.

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Больше всего упал спрос на льготную ипотеку в Московской области — снижение составило 60 процентов в июле. При этом в столице существенного падения не наблюдается, поскольку средняя сумма ипотеки в городе — 15 миллионов рублей — и раньше не попадала под действие закона.

Представители Ленинградской и Тюменской областей сообщили, что в июле число заявок упало на 25 и 30 процентов соответственно. В Краснодарском крае продажи застройщиков по льготной ипотеке снизились на 40 процентов.

Несмотря на снижение числа заявок по льготной программе, застройщики чувствуют себя уверенно, отметил руководитель ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик. Более того, он предсказал рекорд по продажам нового жилья в 2021 году за последние семь лет.

В конце июля РБК со ссылкой на исследование института развития «Дом.рф» и крупных банков также сообщил о снижении спроса на жилье после изменения условий льготной ипотеки. При этом в докладе говорится, что Москва сильно пострадала от нововведений. За несколько недель спрос упал в 10 раз — с 4,7 тысячи заявок до 469.