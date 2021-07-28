Россиянам пересчитали долги

Долговая нагрузка россиян снизилась после того, как Банк России на фоне рекордно высокого значения этого показателя изменил методику подсчета. Для этого регулятор уточнил основной индикатор — коэффициент обслуживания долга (КОД), пишут «Ведомости».

Пересчет стал возможен благодаря использованию данных бюро кредитных историй по заемщикам. КОД означает отношение плановых платежей по кредитам к совокупному доходу домохозяйств. По прежней методике на 1 января 2021 года он составлял 11,5 процента от располагаемых доходов, по новой опустился до 9,8 процента.

По уточненным данным, рост долговой нагрузки граждан в 2020 году составил 0,8 процентных пункта (0,9 процентных пункта по старым). Из них 0,6 процентных пункта пришлось на необеспеченные потребительские кредиты, остальное — на ипотеку.

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Статистика бюро кредитных историй позволила учесть характер кредитов — необеспеченные потребительские, кредитные карты, автокредиты, — разделить плановый платеж по срочной и просроченной задолженностям, уточнить средний срок погашения кредитов в розничном портфеле, сроки кредитования по ипотеке и потребительским кредитам.

Тем не менее наиболее тревожный момент для Центробанка остался неизменным. Речь идет о росте необеспеченного потребительского кредитования четвертый месяц подряд. За первое полугодие оно выросло на 9,8 процента. Только в июне банки выдали более 1,7 миллиона кредитов — больше, чем когда-либо в российской истории.

При этом, как отмечал директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов, кредитов выдают больше, а доходы населения не растут. Чаще всего за ними обращаются клиенты, которые уже отдают другие займы. Директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин подтвердил, что несмотря на лучшую, чем считалось, ситуацию с закредитованностью, регулятор вряд ли будет лояльнее относиться к кредитам населению.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии текущего года российские банки получили рекордную прибыль — 1,2 триллиона рублей, что почти в два раза больше, чем год назад.