Россиянам рассказали про скрытые опасности кредитов

Независимый финансовый советник Наталья Смирнова в беседе с радио Sputnik рассказала про скрытые опасности кредитов.

По ее словам, кредитную историю можно испортить, даже если заемщик считает, что точно в срок погашает долг. «Многие, например, платят с банковского счета в другом банке и считают, что достаточно оплатить в обозначенную дату, и деньги поступят на счет банка, где они брали кредит. Но на банковский перевод уходит несколько дней, соответственно, на пустом месте может возникнуть просрочка», — пояснила он.

Смирнова добавила, что многие неправильно понимают правила использования кредитных карт. «Вам могут выдать карту и сказать, что будет кешбэк, а окажется, что чтобы его получать, нужно выполнять определенные условия, тратить не меньше определенной суммы, кешбэк будет только в определенных магазинах», — сказала она.

Специалист отметила, что люди часто не знают, нужно ли платить за обслуживание карты, а также неправильно рассчитывают срок льготного периода без процентов.

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В случае с погашением кредита многие люди пытаются «затаиться» в надежде, что в банке этого не заметят. Некоторые уверены, что в случае отсутствия денежных средств для погашения долга они смогут легко взять кредит в другом банке. Однако на выплаты по всем долговым обязательствам должно приходиться не более 30 процентов ежемесячного дохода человека. В связи с этим в новом кредите, скорее всего, будет отказано, предупредила Смирнова.

В случае возникновения проблем специалист посоветовала обращаться в банк, который выдавал кредит, с просьбой реструктуризации долга, пересмотра срока и структуры погашения.

Ранее директор Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Харнас назвала способ выгодного погашения кредита. По словам финансиста, досрочно гасить займ обычно выгодно в первой половине срока кредитования. Первое время заемщик выплачивает в основном проценты банку. Затем сумма процентов в платеже уменьшается, а основной долг наоборот увеличивается. «Поэтому досрочное погашение в начале срока кредитования приведет к перерасчету процентов и уменьшению переплат по ним», — объяснила Харнас. При этом она предупредила, что при досрочном погашении в конце срока выплаты экономии не будет, так как в это время уже идут платежи по основному долгу.