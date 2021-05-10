Россиянам назвали способ выгоднее погасить кредит

Директор Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Харнас назвала россиян способ выгодного погашения кредита. Об этом в понедельник, 10 мая, пишет «Российская газета».

По словам финансиста, досрочно гасить займ обычно выгодно в первой половине срока кредитования. Первое время заемщик выплачивает в основном проценты банку. Затем сумма процентов в платеже уменьшается, а основной долг наоборот увеличивается. «Поэтому досрочное погашение в начале срока кредитования приведет к перерасчету процентов и уменьшению переплат по ним», — объяснила Харнас.

При этом она предупредила, что при досрочном погашении в конце срока выплаты экономии не будет, так как в это время уже идут платежи по основному долгу. Кроме того, финансист посоветовала совершать досрочное погашение в день очередного платежа по кредиту, поскольку, если его вносить позже, то из внесенной суммы сначала спишутся начисленные проценты за количество дней, прошедших с даты очередного платежа, и только оставшаяся сумма пойдет на досрочное погашение.

Ранее адвокат Алексей Гавришев предупредил россиян о возможном наказании со стороны банков за досрочное погашение кредита. Он напомнил, что с 2011 года российские банки обязаны предоставлять заемщикам право досрочного погашения кредитов без начисления комиссий и дополнительных платежей. Если это не прописано в договоре, то заемщик в течение 30 дней должен предупредить кредитную организацию о планах выплатить долг. Однако не все банки следуют закону и могут наказать заемщика штрафом за нарушение договора, заметил специалист.