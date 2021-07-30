Samsung Pay оказался под угрозой запрета в России

Платежная система Samsung Pay оказалась под угрозой запрета в России из-за патентного спора, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на решение Арбитражного суда Москвы.

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Суд поддержал требования «Сквин СА» (правообладатель патента), который обвиняет «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics Co Ltd. в незаконном использовании технологии системы электронных платежей. В патенте описывается «способ для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца, которые связаны с помощью беспроводного подключения».

Заявка на него была подана в России в 2013 году. Суд пришел к выводу, что в работе Samsung Pay используются технологии патента «Сквин СА», и запретил Samsung «использование продукции, включающей в себя Samsung Рау, а именно, предложение о продаже, иное введение в гражданский оборот на территории РФ».

Решение вступит в силу через месяц, если его не обжалуют. Доля Samsung Pay на рынке мобильных платежей составляет 17 процентов. Сервисы Apple Pay и Google Pay также оказались под угрозой запрета, считают эксперты.

Ранее старший преподаватель кафедры «Банковское дело» университета «Синергия» Антон Рогачевский рассказал, что возможность бесконтактных платежей и платежей без использования карты привлекает внимание мошенников.