Samsung отреагировал на возможный запрет платежного сервиса в России

Южнокорейская компания Samsung отреагировала на возможный запрет платежного сервиса Samsung Pay в России после решения Арбитражного суда Москвы. В фирме РИА Новости рассказали, что в настоящее время изучают документы, но пока изменений в работе не планируется.

«В данный момент мы изучаем полученные документы, никаких изменений в оперативной деятельности Samsung в настоящий момент не планируется», — прокомментировал представитель пресс-службы компании.

Ранее об угрозе для платежного сервиса сообщила газета «Коммерсантъ». Издание сослалось на решение Арбитражного суда Москвы, который поддержал требования «Сквин СА» (правообладатель патента), который обвиняет «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics Co Ltd. в незаконном использовании технологии системы электронных платежей.

Суд пришел к выводу, что в работе Samsung Pay используются технологии патента «Сквин СА», и запретил Samsung «использование продукции, включающей в себя Samsung Рау, а именно, предложение о продаже, иное введение в гражданский оборот на территории РФ».

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца.